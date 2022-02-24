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Оффлайн и на связи. Какие мессенджеры работают без интернета

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Четверг 24 февраля 2022 12:18
Оффлайн и на связи. Какие мессенджеры работают без интернета Оффлайн и на связи. Какие мессенджеры работают без интернета (Фото: flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Сергей Сурепин

В сети все чаще обсуждают возможность отключения мобильной связи и интернета. Правда, даже в этом случае можно оставаться на связи – с помощью мессенджеров, которые работают без интернета.

Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

Какие мессенджеры можно использовать

Как это возможно

Изначально мессенджеры, которые способны работать без подключения к интернету, создавались для взаимодействия за городом. После люди начали использовать их в местах массового скопления людей, когда связь перегружена.

Специальные мессенджеры позволяют общаться оффлайн с помощью Bluetooth или Wi-Fi. Таким образом, пользователи могут общаться друг с другом на расстоянии до 100 метров. При этом, если использовать Mesh-сеть, то можно будет увеличить это расстояние.

Что такое Mesh-сеть

Mesh-сеть – одноранговая система с распределенной нагрузкой между гаджетами. В этой сети каждый участник – ретранслятор беспроводного сигнала для остальных участников. Реализовать этот процесс можно при помощи Bluetooth/Wi-Fi-соединения.

Mesh-сеть позволяет создать цепочку для передачи данных. Информация в такой сети передается посредством ретрансляции. Смартфоны пользователей в этом случае выступают в качестве промежуточных точек передачи данных. Количество таких подключений может быть бесконечным.

Сообщение будет переходить от одного участника сети к другому, пока его не получит адресат. При этом, другие участники сети не будут знать, какую информацию вы отправили, так как сообщение, которое отправят через Mesh-сеть, будет зашифровано.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в работе Telegram произошел сбой.

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