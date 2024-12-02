Не повідомив ТЦК про зміну адреси і роботи: кого можуть оштрафувати

Під час мобілізації в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років мають протягом семи днів повідомити відповідні органи, якщо у них відбулася зміна сімейного стану, адреси проживання, роботи та інших даних.

Чи можуть штрафувати за неповідомлення про одруження, зміну місця проживання, про нову роботу? Про це у коментарі РБК-Україна розповідає партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк.

Які дані треба повідомляти ТЦК

Частина 11 статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачає, що призовники, військовозобов’язані, резервісти мають повідомляти відповідні органи, де вони перебувають на військовому обліку зміну таких даних:

сімейного стану;

адреси проживання (перебування)

номерів телефону;

адреси електронної пошти (за її наявності),

отримання освіти;

отримання нової посади.

Ці дані треба повідомити особисто в семиденний строк. Водночас про це можна повідомити через ЦНАПи та через "інформаційно-телекомунікаційні системи".

В яких випадках можуть оштрафувати

Якщо правила військового обліку порушуються, стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф.

Водночас у примітці до статті зазначено, що штрафи не застосовуються, якщо державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів може отримати ці дані через електронний обмін інформацією з іншими реєстрами, базами чи системами, які ведуть державні органи.

Таким чином, притягнути до відповідальності за несвоєчасне повідомлення про зміни можуть тільки в тому випадку, якщо потрібної інформації немає в наявних реєстрах або базах даних.

"Притягнути до відповідальності за ст. 210 КУпАП, якщо ви протягом семи днів не повідомили ці дані можуть, якщо відсутній реєстр чи база даних, з яких можна почерпнути таку інформацію. Наприклад, якщо про прийняття на роботу роботодавець повідомляє податкові органи і відповідно інформація про місце роботи є у цих органів, то навряд чи дані щодо зміни посади можна знайти в якомусь державному реєстрі", – зазначає експерт.

Так само і щодо зміни стану здоровʼя: якоїсь узагальненої бази даних немає, каже фахівець. Тому якщо у людини немає встановленої інвалідності, але є тимчасові проблеми зі здоров’ям (наприклад, перелом ноги), це може розглядатися як порушення обов’язку повідомляти про зміну стану здоров’я, що впливає на виконання військових обов’язків.

"В Україні також немає якогось реєстру номерів телефонів, засобів зв’язку та адрес електронної пошти. Тому якщо при наступному візиті ви повідомите відмінні від попередніх засоби звʼязку, то і це гіпотетично можна вважати порушенням", – пояснює Лідія Карплюк.