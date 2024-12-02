Не сообщил ТЦК о смене адреса и работы: кого могут оштрафовать

Во время мобилизации в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение семи дней сообщить соответствующим органам, если у них произошло изменение семейного положения, адреса проживания, работы и других данных.

Могут ли штрафовать за несообщение о браке, смене места жительства и новой работе? Об этом в комментарии РБК-Украина рассказывает партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк.

Какие данные нужно сообщать ТЦК

Часть 11 статьи 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что призывники, военнообязанные, резервисты должны уведомлять соответствующие органы, где они состоят на военном учете изменение следующих данных:

семейного положения;

адреса проживания (нахождение)

номеров телефона;

адреса электронной почты (при ее наличии),

получение образования;

получение новой должности.

Эти данные надо сообщить лично в семидневный срок. Также об этом можно сообщить через ЦНАПы и через "информационно-телекоммуникационные системы".

В каких случаях могут оштрафовать

Если правила военного учета нарушаются, статья 210 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф.

В то же время в примечании к статье указано, что штрафы не применяются, если государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов может получить эти данные через электронный обмен информацией с другими реестрами, базами или системами, которые ведут государственные органы.

Таким образом, привлечь к ответственности за несвоевременное уведомление об изменениях может быть только в том случае, если нужной информации нет в имеющихся реестрах или базах данных.

"Привлечь к ответственности по ст. 210 КУоАП, если вы в течение семи дней не сообщили эти данные могут, если отсутствует реестр или база данных, из которых можно почерпнуть такую информацию. Например, если о принятии на работу работодатель уведомляет налоговые органы и соответственно информация о месте работы есть у этих органов, то вряд ли данные о смене должности можно найти в каком-то государственном реестре", – отмечает эксперт.

Так же и по изменению состояния здоровья: какой-то обобщенной базы данных нет, говорит специалист. Поэтому если у человека нет установленной инвалидности, но есть временные проблемы со здоровьем (например, перелом ноги), это может рассматриваться как нарушение обязанности сообщать об изменении состояния здоровья, влияющем на выполнение воинских обязанностей.

"В Украине также нет какого-либо реестра номеров телефонов, средств связи и адресов электронной почты. Поэтому если при следующем визите вы сообщите данные, которые отличаются от предыдущих, то и это гипотетически можно считать нарушением", – объясняет Лидия Карплюк.