"Одруження на тещах" перевірять

Йдеться про фіктивні шлюби, які чоловіки призовного віку використовують, щоб уникнути мобілізації, уточнив Зюбаненко.

У 2022 році в Тернопільській області зареєстрували 103 шлюби, де жінки були старші за чоловіків призовного віку на 20 років. У 2023 році таких шлюбів було вже 276. Зокрема, кілька чоловіків зареєстрували шлюби зі своїми тещами.

За його словами, в лютому 2024 року тернополянин 1978 року народження одружився з 66-річною жителькою міста Ніжина Чернігівської області, яка до цього часу була його тещею. У травні того ж року житель Підволочиської громади розлучився з дружиною 1979 року народження та уклав шлюб зі своєю тещею 1958 року народження.

"У 2024 році було зареєстровано 145 таких шлюбів, у 2025-му - 138, а від початку 2026 року їх кількість зросла та налічує на сьогоднішній день 188 шлюбів", - каже він.

Такі незаконні схеми, повідомив поліцейський, на жаль, мають системний характер.

"Наведу приклад: у жовтні 2023 року 27-річний житель Зборівської громади одружився з жінкою із сусіднього села 1971 року народження. Згодом чоловік виїхав за кордон. "Кохання з різницею у 28 років" згідно реєстрів триває і досі. Повірте, що у цих списках фіктивних шлюбів фігурують чимало підприємців - "відомих" у нашій області людей", - йдеться у дописі.

Тож поліція перевірятиме на законність реєстрацію таких шлюбів та інші схеми ухилення від мобілізації, які викликають сумнів.

"Основне завдання - виявляти тих "ділків", які намагаються заробити на подібних оборудках, і документувати їхні дії, щоб винні відповіли перед законом", - зазначив він.