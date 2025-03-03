Одразу після вручення "Оскар-2025" у Лос-Анджелесі стався землетрус

За даними Геологічної служби США, поштовхи відбулися на глибині 15 км о 22:23 за місцевим часом. Місцевий телеканал KABC повідомив, що наслідки землетрусу відчули в долині Сан-Фернандо та інших районах Лос-Анджелеса, проте повідомлень про суттєві пошкодження або постраждалих не зафіксовано. Пожежна служба міста зазначила, що не переходить у режим реагування на землетруси.

Повідомляється, що епіцентр поштовхів знаходився приблизно за 2.25 км на південний схід від Північного Голлівуду, 2,75 км на північ від Universal City, 4 км на північний схід від Studio City та майже за 5 км на південний захід від Бурбанка.