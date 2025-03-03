Сразу после вручения "Оскар-2025" в Лос-Анджелесе произошло землетрясение

В Лос-Анджелесе вечером в воскресенье, 2 марта, произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла, которое почувствовали жители Северного Голливуда. Толчки были ощутимы сразу после завершения церемонии вручения "Оскар-2025".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным Геологической службы США, толчки произошли на глубине 15 км в 22:23 по местному времени. Местный телеканал KABC сообщил, что последствия землетрясения ощутили в долине Сан-Фернандо и других районах Лос-Анджелеса, однако сообщений о существенных повреждениях или пострадавших не зафиксировано. Пожарная служба города отметила, что не переходит в режим реагирования на землетрясения.
Сообщается, что эпицентр толчков находился примерно в 2.25 км к юго-востоку от Северного Голливуда, 2,75 км к северу от Universal City, 4 км к северо-востоку от Studio City и почти в 5 км к юго-западу от Бурбанка.
Напомним, в ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе в театре "Долби" состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар", на которой награды получили талантливые актеры, режиссеры, представители киноиндустрии и фильмы. РБК-Украина писало, кто получил награды в 2025 году.
Также мы писали, что некоторые участники церемонии выразили поддержку Украине. В частности, актриса Дэрил Ханна приветствовала украинцев, а сценарист Питер Строхан носил брошь с цветами украинского флага, подчеркивая солидарность с нашей страной после скандала в Белом доме.
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