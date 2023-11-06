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Одразу два за день. В Київській області нові температурні рекорди

Київ, Понеділок 06 листопада 2023 12:30
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Одразу два за день. В Київській області нові температурні рекорди Фото: рекорди погоди у Київській області встановлено 4 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

4 листопада в Київській області був встановлені нові температурні рекорди. Вони побили показники 4-річної та 27-річної давнини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"4 листопада 2023 року на Метеорологічній станції Баришівка зафіксовані нові рекорди", - йдеться в повідомленні.

Два рекорди

Так, середня добова температура повітря в цей день склала +12.9°С. Попередній рекорд був зафіксований у 2019 році - +12.5°С.

Крім тоого, максимальна добова температура повітря склала +16.1°С. Попередній рекорд був зафіксований у 1996 році - +15.0°С.

Нагадаємо, 22 жовтня, у Київській області було встановлено новий температурний рекорд. Він побив показник 88-річної давнини.

Крім того, 28 жовтня у Києві було побито рекорд максимальної швидкості вітру. Цього дня вона досягла рекордних 20 м/с, повторивши попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році. Крім того, 30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6 °С, що теж стало рекордом.

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