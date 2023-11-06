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Сразу два за день. В Киевской области новые температурные рекорды

Киев, Понедельник 06 ноября 2023 12:30
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Сразу два за день. В Киевской области новые температурные рекорды Фото: рекорды погоды в Киевской области установлен 4 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

4 ноября 4 ноября в Киевской области были установлены новые температурные рекорды. Они побили показатели 4-летней и 27-летней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

"4 ноября 2023 на Метеорологической станции Барышевка зафиксированы новые рекорды", - говорится в сообщении.

Два рекорда

Так, средняя суточная температура воздуха в этот день составила +12.9°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году - +12.5°С.

Кроме того, максимальная суточная температура воздуха составила +16.1°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1996 году - +15.0°С.

Напомним, 22 октября, в Киевской области был установлен новый температурный рекорд. Он побил показатель 88-летней давности.

Кроме того, 28 октября в Киеве был побит рекорд максимальной скорости ветра. В этот день она достигла рекордных 20 м/с, повторив предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году. Кроме того, 30 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6 °С, что тоже стало рекордом.

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