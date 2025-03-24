Одразу чотири російських вертольоти знищені в Бєлгородській області

У Бєлгородській області РФ знищені одразу чотири ударні вертольоти. Вони ліквідовані ракетними ударами з систем HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій України в Facebook.
"Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8", - йдеться в повідомленні.
За даними ССО, усі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації - замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.
Відпрацювання цілі проводилося боєприпасами HIMARS M30A2 i3 - 180 тисяч вольфрамових уламків в кожному.
"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного", - повідомили спецпризначенців.
Сили оборони в березні проводять операцію в Бєлгородській області РФ. За даними ЗМІ, під контроль ЗСУ перейшли кілька населених пунктів на кордоні.
Генштаб ЗСУ 22 березня повідомляв, що Повітряні сили України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави в Глотове Бєлгородської області Росії.
За даними Генштабу, українські льотчики ліквідували об'єкт противника навіть попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування.