Одразу чотири російських вертольоти знищені в Бєлгородській області

"Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8", - йдеться в повідомленні.

За даними ССО, усі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації - замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.

Відпрацювання цілі проводилося боєприпасами HIMARS M30A2 i3 - 180 тисяч вольфрамових уламків в кожному.

"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного", - повідомили спецпризначенців.