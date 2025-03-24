ua en ru
Пн, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Одразу чотири російських вертольоти знищені в Бєлгородській області

Україна, Понеділок 24 березня 2025 08:07
UA EN RU
Одразу чотири російських вертольоти знищені в Бєлгородській області Фото: Чотири російські вертольоти знищені у Бєлгородській області (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

У Бєлгородській області РФ знищені одразу чотири ударні вертольоти. Вони ліквідовані ракетними ударами з систем HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій України в Facebook.

"Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8", - йдеться в повідомленні.

За даними ССО, усі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації - замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.

Відпрацювання цілі проводилося боєприпасами HIMARS M30A2 i3 - 180 тисяч вольфрамових уламків в кожному.

"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного", - повідомили спецпризначенців.

Ситуація в Бєлгородській області

Сили оборони в березні проводять операцію в Бєлгородській області РФ. За даними ЗМІ, під контроль ЗСУ перейшли кілька населених пунктів на кордоні.

Генштаб ЗСУ 22 березня повідомляв, що Повітряні сили України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави в Глотове Бєлгородської області Росії.

За даними Генштабу, українські льотчики ліквідували об'єкт противника навіть попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Бєлгородська область Сили спеціальних операцій
NEWS
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо
DAILY
Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян