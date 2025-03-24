Сразу четыре российских вертолета уничтожены в Белгородской области
В Белгородской области РФ уничтожены сразу четыре ударных вертолета. Они ликвидированы ракетными ударами из систем HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций Украины в Facebook.
"Силы специальных операций во взаимодействии с ГУР МО, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8", - говорится в сообщении.
По данным ССО, все вертолеты уничтожены ракетными ударами в тыл врага, где противник создал площадку для подскока авиации - замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины.
Отработка цели проводилась боеприпасами HIMARS M30A2 i3 - 180 тысяч вольфрамовых осколков в каждом.
"Враг снова думал, что в глубоком тылу недосягаем. Мы в очередной раз доказали, что для ССО нет недосягаемого", - сообщили спецназовцы.
Ситуация в Белгородской области
Силы обороны в марте проводят операцию в Белгородской области РФ. По данным СМИ, под контроль ВСУ перешли несколько населенных пунктов на границе.
Генштаб ВСУ 22 марта сообщал, что Воздушные силы Украины нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области России.
По данным Генштаба, украинские летчики ликвидировали объект противника даже несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки.