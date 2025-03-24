Сразу четыре российских вертолета уничтожены в Белгородской области

В Белгородской области РФ уничтожены сразу четыре ударных вертолета. Они ликвидированы ракетными ударами из систем HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций Украины в Facebook.

"Силы специальных операций во взаимодействии с ГУР МО, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8", - говорится в сообщении.

По данным ССО, все вертолеты уничтожены ракетными ударами в тыл врага, где противник создал площадку для подскока авиации - замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины.

Отработка цели проводилась боеприпасами HIMARS M30A2 i3 - 180 тысяч вольфрамовых осколков в каждом.

"Враг снова думал, что в глубоком тылу недосягаем. Мы в очередной раз доказали, что для ССО нет недосягаемого", - сообщили спецназовцы.