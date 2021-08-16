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Одобрил "волшебное зелье" против COVID: главу Минздрава Шри-Ланки понизили в должности

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса понизил в должности министра здравоохранения, который публично одобрил колдовство и волшебные зелья для борьбы с COVID-19. В стране ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Пост главы Минздрава страны Павитры Ванняраччи передали Кехелии Рамбуквелле, который также является официальным представителем правительства.

Сообщается, что Ванняраччи был в реанимации в январе после заражения вирусом, несмотря на то, что публично принял и одобрил "волшебное зелье" против коронавируса, сделанное колдуном.

Министерство под руководством Ванняраччи подверглось интенсивной критике из-за недооценки случаев заражения коронавирусом.

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КоронавирусШри-Ланка