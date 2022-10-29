На одну з найбільших в Київській області ТЕС припинять постачати газ

Київоблгазу доручили припинити постачання газу на Трипільську теплоелектростанцію. Вона є однією з найбільших в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, голову тимчасової спеціальної комісії ВРУ щодо кризових явищ на енергоринку Олексія Кучеренка.
"Нафтогаз" доручив Київоблгазу припинити постачання блакитного палива на Трипільську ТЕС. Процедура відключення розпочнеться вже завтра, 30 жовтня.
Варто зазначити, що Трипільська ТЕС є одним з найбільших виробників тепла та електроенергії у Київській області. Вона постачає енергію і в столицю. Припинення її роботи може призвести до інфраструктурних наслідків.
Нагадаємо, що у Києві вирішили запровадити екстрені відключення електроенергії через дефіцит, тому обмеження будуть більш тривалими.
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