На одну з найбільших в Київській області ТЕС припинять постачати газ

Київоблгазу доручили припинити постачання газу на Трипільську теплоелектростанцію. Вона є однією з найбільших в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, голову тимчасової спеціальної комісії ВРУ щодо кризових явищ на енергоринку Олексія Кучеренка.

Варто зазначити, що Трипільська ТЕС є одним з найбільших виробників тепла та електроенергії у Київській області. Вона постачає енергію і в столицю. Припинення її роботи може призвести до інфраструктурних наслідків.

"Нафтогаз" доручив Київоблгазу припинити постачання блакитного палива на Трипільську ТЕС. Процедура відключення розпочнеться вже завтра, 30 жовтня.

Нагадаємо, що у Києві вирішили запровадити екстрені відключення електроенергії через дефіцит, тому обмеження будуть більш тривалими.

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