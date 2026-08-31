За одну квартиру - до 40 відгуків: де в Україні найважче купити чи орендувати житло

Головне: Найвища конкуренція за купівлю однокімнатної квартири - у Кіровоградській області (11,2 відгука на оголошення).

- у Кіровоградській області (11,2 відгука на оголошення). За оренду найбільше змагаються у Черкаській області - 40,2 відгука на одну квартиру.

- 40,2 відгука на одну квартиру. Конкуренція серед орендарів майже вчетверо вища , ніж серед покупців.

, ніж серед покупців. До регіонів із найвищим попитом в обох сегментах увійшли Черкаська, Кіровоградська, Житомирська та Чернівецька області.

в обох сегментах увійшли Черкаська, Кіровоградська, Житомирська та Чернівецька області. У Харківській області на продаж квартири припадає лише 3,4 відгука, тоді як на оренду - понад 30.

Де найважче купити однокімнатну квартиру

Найбільшу конкуренцію серед покупців вторинного житла зафіксували у Кіровоградській області - у середньому 11,2 відгука на одне оголошення. Майже такий самий показник має Черкаська область - 11,1.

До п'ятірки також увійшли:

Кіровоградська область - 11,2 відгуки на оголошення

Черкаська - 11,1 відгуки

Волинська - 9,1 відгуки

Чернівецька - 8,2 відгуки

Житомирська - 6,9 відгуки

Досить активний попит також спостерігається у Полтавській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській та Дніпропетровській областях.

Натомість найнижча конкуренція - в Одеській та Івано-Франківській областях, де на одне оголошення припадає лише 2,1 відгука, а також у Рівненській області (2,4).

На оренду претендують до 40 людей

На ринку довгострокової оренди ситуація значно напруженіша. Абсолютним лідером стала Черкаська область, де одне оголошення в середньому отримує 40,2 відгука.

Найвища конкуренція за оренду виглядає так:

Черкаська область - 40,2 відгуки на оголошення

Житомирська - 38,4 відгуки

Кіровоградська - 38,4 відгуки

Харківська - 30,5 відгуки

Чергівецька - 30,2 відгуки

Полтавська - 29,2 відгуки

Понад 20 відгуків на одну квартиру також фіксують у Волинській, Дніпропетровській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Чому не найбільші міста стали лідерами

За словами керівниці сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, кількість відгуків залежить не лише від попиту, а й від обсягу пропозиції.

"Високий показник не завжди означає лише різке зростання попиту: він може формуватися і тоді, коли на ринку просто менше доступних квартир. На ситуацію в кожній області впливають обсяг пропозиції, внутрішня міграція, доступність житла та безпекова ситуація", - пояснює експертка.

Показовим прикладом є Харківська область. Якщо на оголошення про продаж однокімнатної квартири тут припадає лише 3,4 відгука, то на оренду - 30,5. Це один із найвищих показників серед усіх регіонів України й свідчить про суттєво різну поведінку покупців та орендарів.