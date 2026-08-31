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За одну квартиру - до 40 відгуків: де в Україні найважче купити чи орендувати житло

08:07 31.08.2026 Пн
3 хв
Конкуренція серед орендарів майже вчетверо вища, ніж серед покупців
aimg Василина Копитко
Що відбувається на ринку купівлі та оренди житла в Україні (фото: Freepik)

Конкуренція за однокімнатні квартири в Україні залишається високою, але на ринку оренди вона майже в чотири рази більша, ніж на ринку купівлі. У деяких областях на одну квартиру претендують понад 40 потенційних орендарів.

Про це пише РБК-Україна із посиланнями на дані OLX Нерухомість.

Головне:

  • Найвища конкуренція за купівлю однокімнатної квартири - у Кіровоградській області (11,2 відгука на оголошення).
  • За оренду найбільше змагаються у Черкаській області - 40,2 відгука на одну квартиру.
  • Конкуренція серед орендарів майже вчетверо вища, ніж серед покупців.
  • До регіонів із найвищим попитом в обох сегментах увійшли Черкаська, Кіровоградська, Житомирська та Чернівецька області.
  • У Харківській області на продаж квартири припадає лише 3,4 відгука, тоді як на оренду - понад 30.

Де найважче купити однокімнатну квартиру

Найбільшу конкуренцію серед покупців вторинного житла зафіксували у Кіровоградській області - у середньому 11,2 відгука на одне оголошення. Майже такий самий показник має Черкаська область - 11,1.

До п'ятірки також увійшли:

  • Кіровоградська область - 11,2 відгуки на оголошення
  • Черкаська - 11,1 відгуки
  • Волинська - 9,1 відгуки
  • Чернівецька - 8,2 відгуки
  • Житомирська - 6,9 відгуки

Досить активний попит також спостерігається у Полтавській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській та Дніпропетровській областях.

Натомість найнижча конкуренція - в Одеській та Івано-Франківській областях, де на одне оголошення припадає лише 2,1 відгука, а також у Рівненській області (2,4).

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На оренду претендують до 40 людей

На ринку довгострокової оренди ситуація значно напруженіша. Абсолютним лідером стала Черкаська область, де одне оголошення в середньому отримує 40,2 відгука.

Найвища конкуренція за оренду виглядає так:

  • Черкаська область - 40,2 відгуки на оголошення
  • Житомирська - 38,4 відгуки
  • Кіровоградська - 38,4 відгуки
  • Харківська - 30,5 відгуки
  • Чергівецька - 30,2 відгуки
  • Полтавська - 29,2 відгуки

Понад 20 відгуків на одну квартиру також фіксують у Волинській, Дніпропетровській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Чому не найбільші міста стали лідерами

За словами керівниці сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, кількість відгуків залежить не лише від попиту, а й від обсягу пропозиції.

"Високий показник не завжди означає лише різке зростання попиту: він може формуватися і тоді, коли на ринку просто менше доступних квартир. На ситуацію в кожній області впливають обсяг пропозиції, внутрішня міграція, доступність житла та безпекова ситуація", - пояснює експертка.

Показовим прикладом є Харківська область. Якщо на оголошення про продаж однокімнатної квартири тут припадає лише 3,4 відгука, то на оренду - 30,5. Це один із найвищих показників серед усіх регіонів України й свідчить про суттєво різну поведінку покупців та орендарів.

Читайте також про те, що у Вінниці піднялися ціни на житло: однокімнатні квартири тепер коштують 56 тисяч доларів, а оренда - від 15 тисяч гривень на місяць.

Раніше ми писали про те, що ціни на нерухомість в Києві не знижуються навіть попри війну. Однокімнатні квартири в середньому коштують 70 тисяч доларів, двокімнатні - понад 100 тисяч.

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