За одну квартиру - до 40 відгуків: де в Україні найважче купити чи орендувати житло

Конкуренція за однокімнатні квартири в Україні залишається високою, але на ринку оренди вона майже в чотири рази більша, ніж на ринку купівлі. У деяких областях на одну квартиру претендують понад 40 потенційних орендарів.
Про це пише РБК-Україна із посиланнями на дані OLX Нерухомість.
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Найбільшу конкуренцію серед покупців вторинного житла зафіксували у Кіровоградській області - у середньому 11,2 відгука на одне оголошення. Майже такий самий показник має Черкаська область - 11,1.
До п'ятірки також увійшли:
Досить активний попит також спостерігається у Полтавській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській та Дніпропетровській областях.
Натомість найнижча конкуренція - в Одеській та Івано-Франківській областях, де на одне оголошення припадає лише 2,1 відгука, а також у Рівненській області (2,4).
На ринку довгострокової оренди ситуація значно напруженіша. Абсолютним лідером стала Черкаська область, де одне оголошення в середньому отримує 40,2 відгука.
Найвища конкуренція за оренду виглядає так:
Понад 20 відгуків на одну квартиру також фіксують у Волинській, Дніпропетровській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
За словами керівниці сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, кількість відгуків залежить не лише від попиту, а й від обсягу пропозиції.
"Високий показник не завжди означає лише різке зростання попиту: він може формуватися і тоді, коли на ринку просто менше доступних квартир. На ситуацію в кожній області впливають обсяг пропозиції, внутрішня міграція, доступність житла та безпекова ситуація", - пояснює експертка.
Показовим прикладом є Харківська область. Якщо на оголошення про продаж однокімнатної квартири тут припадає лише 3,4 відгука, то на оренду - 30,5. Це один із найвищих показників серед усіх регіонів України й свідчить про суттєво різну поведінку покупців та орендарів.
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