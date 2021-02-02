В одной области Украины больничные койки для COVID заняты более чем наполовину

Фото: медик (РБК-Украина)

В Украине по состоянию на 2 февраля заняты 27,9% больничных коек для пациентов с COVID-19. При этом в одной области больничные койки заняты более чем наполовину.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Самая плохая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской (кровати заняты на 51,4%), Закарпатской (47%), Винницкой (36,9%), Николаевской (35,7%) и Волынской (30,6%) областях. Всего введено 66 454 кровати для пациентов с COVID.

Также в стране продолжает снижаться показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас он составляет 147,6 на 100 тысяч населения при норме 40. Самая плохая ситуация в Черновицкой (291,6), Ивано-Франковской (270,6) и Запорожской (205,4) областях. В Киеве этот показатель составляет 175,4. При этом лучшая ситуация наблюдается в Кировоградской области - 44,8.

Напомним, за вчера в Украине выявили 2394 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Ивано-Франковской, Запорожской, Черновицкой и Харьковской областях.

Также ученые Национальной академии наук заявили, что в пяти областях Украины наблюдается рост заболеваемости COVID-19.