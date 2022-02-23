UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Одной категории украинцев пересчитают пенсии задним числом: кому и на сколько

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил постановление о перерасчете пенсий лицам, уволенным из разведывательных органов. Пенсии бывшим разведчикам повысят с 1 августа 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 23 февраля, которое транслировалось в Youtube.

Кого касается перерасчет пенсий

Пенсии перечислят военнослужащим разведывательных органов (кроме военнослужащих срочной службы).

Согласно документу, перерасчет проведут с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 14 июля 2021 года № 729, то есть с 1 августа.

Этим постановлением Кабмина было установлено, что должностные оклады военнослужащих разведывательных органов устанавливаются в соответствии с размерами должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, с коэффициентом:

  • для военнослужащих кадрового состава - 1,8;
  • для военнослужащих, не относящихся к кадровому составу, - 1,4.

Если в результате пересчета, предусмотренного постановлением размер пенсии уменьшается, сохраняется размер ранее назначенной пенсии.

Сколько нужно средств из бюджета

Реализация акта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины: 106 млн грн за 2021 год, 293 млн гривен на 2022 год. Эти расходы предполагается обеспечить за бюджетной программой 2506080 "Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда".

Проблема решается

Постановление Кабмина № 729 относительно должностных окладов военнослужащих разведывательных органов вступило в силу в июле 2021 года. В то же время перерасчета пенсий тогда не произошло.

"Реализация акта будет иметь положительное влияние на интересы бывших военнослужащих разведывательных органов, пенсии которым назначены по нормам закона № 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отметим, средняя пенсия в Украине по состоянию 1 января 2021 года составляла 3500 гривен. На 1 октября она выросла до 3900 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины