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Одноразовую доплату к пенсии получили боле 2 млн человек

Новости » Экономика    26.03.2019 - 14:38
Одноразовую доплату к пенсии получили боле 2 млн человек
Фото: Андрей Рева (Виталий Носач, РБК-Украина)

Такая же сумма будет выплачена в апреле

Одноразовую доплату к пенсии на сумму 1205 грн в марте 2019 года получили 2 млн 162 тысячи 50 человек. Об этом на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом министр напомнил о том, что аналогичная выплата для пенсионеров будет проведена и в апреле 2019 года.

Рева отметил, что правительство приняло решение выплатить дополнительно в марте и апреле 2410 грн пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж, однако получают менее 1669 грн (или 40% от минимальной зарплаты в 4173 грн).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 марта 2019 года после повышения пенсий большинство граждан (72%) получают до 3 тыс. грн, остальные - свыше этой суммы.

Напомним, ранее Пенсионный фонд сообщал, что средний размер пенсии в Украине после повышения по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

При этом средний размер пенсий для бывших военнослужащих в Украине на сегодняшний день составляет 4682 грн. Для бывших военных пенсии были повышены на 763,46 грн с 1 января 2019 года.

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