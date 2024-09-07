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Одноразовая помощь в случае смерти военного: кто может получить и какие документы нужны

Украина, Суббота 07 сентября 2024 15:29
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Одноразовая помощь в случае смерти военного: кто может получить и какие документы нужны Фото: кто и как может получить 15 млн гривен в случае смерти военного (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Помощь в случае смерти военного в размере 15 млн гривен определяется соответствующим законом. Получить ее могут не только родственники, но и те, кто находился на его иждивении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский ТЦК и СП.

"Право на получение помощи в размере 15 млн грн регламентируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", - рассказали в ТЦК.

Кто может получить помощь?

На выплаты могут рассчитывать не только члены семьи, но и находящиеся на его иждивении лица.

Членами семьи военнослужащих являются:

  • жена (супруг);
  • дети;
  • родители.

Обратиться за получением компенсации можно в течение трех лет с момента гибели военнослужащего.

Какие документы нужны

Необходимые документы и другие условия прописаны в Приказе Министерства обороны Украины №45 от 25 января 2023 года "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты единовременного денежного пособия при гибели (смерти) военнослужащих Вооруженных Сил Украины в период действия военного положения".

"Главный документ для получения помощи - это свидетельство о смерти военнослужащего. Оно выдается отделом государственной регистрации актов гражданского состояния граждан", - отмечают в ТЦК.

Днем возникновения права на получение указанной помощи является дата гибели военнослужащего, указанная в свидетельстве о смерти. Также на помощь можно рассчитывать в случае смерти военнослужащего в течение года от ранения (травмы, контузии, увечья), связанного с защитой Родины, полученного во время действия военного положения.

Как получить помощь?

Для получения единовременного денежного пособия необходимо обратиться к командиру воинской части (лично или путем обращения в районный ТЦК и СП) с просьбой предоставить:

  • Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;
  • Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
  • Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего;
  • Денежный аттестат с указанием информации о выплате вознаграждения, предусмотренной пунктом 1 постановления КМУ от 28.02.2022 № 168 или выписку из приказа о выплате такого вознаграждения.

После получения этих документов необходимо обратиться в ближайший районный ТЦК и СП, добавив следующие документы:

  • Документ, удостоверяющий личность;
  • согласие на обработку персональных данных (оформляется в ТЦК и СП);
  • Копии страниц паспорта получателя единовременной помощи с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;
  • Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • Свидетельство о смерти военнослужащего;
  • Свидетельство о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям);
  • Свидетельство о браке (для выплаты супруге);
  • Свидетельство о рождении ребенка (для выплаты детям);
  • Для лиц, находившихся на содержании погибшего (умершего) - документ, подтверждающий пребывание на содержании погибшего (умершего) военнослужащего;
  • Для законных представителей несовершеннолетних детей погибшего военнослужащего - решение местной государственной администрации, исполнительного органа местного совета или суда об установлении над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, опеки, попечительства;
  • Справка о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений - предоставляется получателем помощи в возрасте 16 лет и старше;
  • Заявление о выплате единовременного пособия (оформляется в ТЦК и СП по определенной форме приложением №1 приказа МОУ №45 от 25 января 2023 года).

"В районном ТЦК и СП заверяют копии всех документов и передают их в областной ТЦК и СП для проверки и составления предварительного заключения о возможности назначения помощи с последующим направлением на рассмотрение Комиссии Министерства обороны Украины через Департамент социального обеспечения МОУ. Получив документы, Комиссия должна в течение 30 дней принять решение о назначении компенсации или об отказе в выплате", - объяснил заместитель начальника сектора социальных выплат - начальник отдела оформления пособий, военных пенсий и льгот сектора социальных выплат Одесского областного ТЦК и СП, подполковник Юрий Валянов.

Как выплачивается помощь

Выплата помощи осуществляется областным ТЦК и СП на основании приказа начальника не позднее 5 рабочих дней со дня поступления средств для выплат помощи путем перечисления денег на счет в государственном банке, указанном получателем помощи в своем заявлении.

Следует отметить, что выплаты производятся поэтапно - на первом этапе 1/5 от назначенной суммы единовременного денежного пособия; а остаток невыплаченной суммы пособия (4/5 от назначенной суммы) - ежемесячно, долями в течение 40 последующих месяцев.

Как ранее сообщалось, украинские военнослужащие смогут самостоятельно выбирать, кто именно будет получать их выплаты на случай попадания в плен.

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