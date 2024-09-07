Одноразовая помощь в случае смерти военного: кто может получить и какие документы нужны
Помощь в случае смерти военного в размере 15 млн гривен определяется соответствующим законом. Получить ее могут не только родственники, но и те, кто находился на его иждивении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский ТЦК и СП.
"Право на получение помощи в размере 15 млн грн регламентируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", - рассказали в ТЦК.
Кто может получить помощь?
На выплаты могут рассчитывать не только члены семьи, но и находящиеся на его иждивении лица.
Членами семьи военнослужащих являются:
- жена (супруг);
- дети;
- родители.
Обратиться за получением компенсации можно в течение трех лет с момента гибели военнослужащего.
Какие документы нужны
Необходимые документы и другие условия прописаны в Приказе Министерства обороны Украины №45 от 25 января 2023 года "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты единовременного денежного пособия при гибели (смерти) военнослужащих Вооруженных Сил Украины в период действия военного положения".
"Главный документ для получения помощи - это свидетельство о смерти военнослужащего. Оно выдается отделом государственной регистрации актов гражданского состояния граждан", - отмечают в ТЦК.
Днем возникновения права на получение указанной помощи является дата гибели военнослужащего, указанная в свидетельстве о смерти. Также на помощь можно рассчитывать в случае смерти военнослужащего в течение года от ранения (травмы, контузии, увечья), связанного с защитой Родины, полученного во время действия военного положения.
Как получить помощь?
Для получения единовременного денежного пособия необходимо обратиться к командиру воинской части (лично или путем обращения в районный ТЦК и СП) с просьбой предоставить:
- Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;
- Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
- Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего;
- Денежный аттестат с указанием информации о выплате вознаграждения, предусмотренной пунктом 1 постановления КМУ от 28.02.2022 № 168 или выписку из приказа о выплате такого вознаграждения.
После получения этих документов необходимо обратиться в ближайший районный ТЦК и СП, добавив следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность;
- согласие на обработку персональных данных (оформляется в ТЦК и СП);
- Копии страниц паспорта получателя единовременной помощи с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;
- Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- Свидетельство о смерти военнослужащего;
- Свидетельство о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям);
- Свидетельство о браке (для выплаты супруге);
- Свидетельство о рождении ребенка (для выплаты детям);
- Для лиц, находившихся на содержании погибшего (умершего) - документ, подтверждающий пребывание на содержании погибшего (умершего) военнослужащего;
- Для законных представителей несовершеннолетних детей погибшего военнослужащего - решение местной государственной администрации, исполнительного органа местного совета или суда об установлении над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, опеки, попечительства;
- Справка о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений - предоставляется получателем помощи в возрасте 16 лет и старше;
- Заявление о выплате единовременного пособия (оформляется в ТЦК и СП по определенной форме приложением №1 приказа МОУ №45 от 25 января 2023 года).
"В районном ТЦК и СП заверяют копии всех документов и передают их в областной ТЦК и СП для проверки и составления предварительного заключения о возможности назначения помощи с последующим направлением на рассмотрение Комиссии Министерства обороны Украины через Департамент социального обеспечения МОУ. Получив документы, Комиссия должна в течение 30 дней принять решение о назначении компенсации или об отказе в выплате", - объяснил заместитель начальника сектора социальных выплат - начальник отдела оформления пособий, военных пенсий и льгот сектора социальных выплат Одесского областного ТЦК и СП, подполковник Юрий Валянов.
Как выплачивается помощь
Выплата помощи осуществляется областным ТЦК и СП на основании приказа начальника не позднее 5 рабочих дней со дня поступления средств для выплат помощи путем перечисления денег на счет в государственном банке, указанном получателем помощи в своем заявлении.
Следует отметить, что выплаты производятся поэтапно - на первом этапе 1/5 от назначенной суммы единовременного денежного пособия; а остаток невыплаченной суммы пособия (4/5 от назначенной суммы) - ежемесячно, долями в течение 40 последующих месяцев.
Как ранее сообщалось, украинские военнослужащие смогут самостоятельно выбирать, кто именно будет получать их выплаты на случай попадания в плен.
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