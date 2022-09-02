Однопартийцы Шольца требуют от правительства "мирных инициатив" по Украине, - Spiegel

Депутаты от Социал-демократической партии Германии потребовали от правительства большей активности в выдвижении дипломатических мирных инициатив для прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Такую идею озвучил член фракции в Бундестаге Бернд Вестфаль во время конференции депутатской фракции СДПГ в Дрездене. Канцлер Германии Олаф Шольц также является членом этой партии.
"Человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния должны подтолкнуть к более разумным решениям", - заявил Вестфаль.
Другие члены партии поддержали идею дипломатии и требовали не сводить решения проблемы к вопросу поставки оружия.
Член комитета по иностранным делам Бундестага Майкл Рот дистанцировался от заявлений однопартийцев. Он заявил, что пока президент РФ Владимир Путин пытается расколоть немецкое общество и делегитимизировать поддержку Украины. Рот напомнил, что Германия прилагала достаточно дипломатических усилий для предотвращения вторжения, но это не принесло необходимых результатов.
Напомним, ранее Шольц заявил, что собирается продолжать переговоры с Путиным.
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