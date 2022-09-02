Однопартійці Шольца вимагають від уряду "мирних ініціатив" по Україні, - Spiegel

Таку ідею озвучив член фракції у Бундестазі Бернд Вестфаль під час конференції депутатської фракції СДПН у Дрездені. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також є членом цієї партії.

"Людські страждання, зруйнована інфраструктура та втрата добробуту мають підштовхнути до більш розумних рішень", - заявив Вестфаль.

Інші члени партії підтримали ідею дипломатії та вимагали не зводити розв'язання проблеми до питання постачання зброї.

Член комітету із закордонних справ Бундестагу Майкл Рот дистанціювався від заяв однопартійців. Він заявив, що наразі президент РФ Володимир Путін намагається розколоти німецьке суспільство та делегітимізувати підтримку України. Рот нагадав, що Німеччина докладала достатньо дипломатичних зусиль для запобігання вторгненню, але це не принесло необхідних результатів.