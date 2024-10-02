В одному з вишів Чернівців студентів відправлять на канікули на всю зиму: у чому причина

Однак він зазначив, у під час зимових канікул студенти зможуть проживати у гуртожитках. Там опалення будуть економити, щоб система працювала без проблем. Також за його словами, міжнародні партнери передадуть університету генератори для котелень через можливі відключення електрики.

"Опалення будемо готувати в штатному режимі, тому що укладається угода щодо забезпечення газом. У нас є ліміти на кожен місяць, значить ми будемо опалювати корпуси. Також ніхто не буде виселяти студентів з гуртожитків примусово, вони зможуть там проживати", - заявив Федорцов.

Він додав, що опалення у гуртожитках працюватиме так, як у житловому фонді.

За його словами, канікули почнуться після зимової сесії, а закінчаться всередині березня. Тобто стартують вони орієнтовно 1-2 грудня, а завершаться 10 березня.

Федорцов запевнив, що за потребою в університеті будуть проводитися відповідні консультації щодо ранішого виходу на навчання.

"Якщо буде тепла зима, то студенти зможуть вийти на навчання раніше. Тобто питання такі можуть вирішуватись за необхідності, залежно від блекаутів та умов", - пояснив він.

ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича є одним із провідних вищих навчальних закладів України. Заснований у 1875 році, він має багату історію та традиції академічної освіти. Університет пропонує широкий спектр освітніх програм за різними спеціальностями, зокрема гуманітарними, природничими, технічними та соціальними науками.

На сьогодні університет активно співпрацює з європейськими та міжнародними навчальними закладами, беручи участь у програмах академічного обміну, таких як Erasmus+. Заклад також впроваджує сучасні освітні технології та інноваційні підходи до навчання, зокрема онлайн-курси та дистанційне навчання, що стали актуальними під час війни та пандемії.

Університет активно підтримує студентські ініціативи та наукові дослідження. Серед його випускників - відомі українські та міжнародні науковці, політики та громадські діячі.