В одному з ТЦК Полтавської області помер чоловік: що відомо

Що розповіли у ТЦК про обставини трагедії

У ТЦК повідомили, що військовозобов'язаний громадянин 1977 року народження був доставлений до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліцією близько 10:20 неділі, 2 березня.

Наголошується, що після уточнення військово-облікових даних він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби.

Після цього:

чоловік залишався у ТЦК та СП, очікуючи на відправлення до навчального центру;

стан його здоров'я близько 17:40 "різко погіршився" - він зблід і втратив свідомість;

- він зблід і втратив свідомість; особовий склад ТЦК та СП викликав швидку допомогу та реанімобіль.

"На жаль реанімаційні заходи результатів не дали й о 18:30 було констатовано смерть", - повідомили у територіальному центрі комплектування.

Зазначається, що на місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції.

"За попередніми результатами її роботи порушень в роботі ТЦК та СП не виявлено, заходи фізичного впливу не застосовувались, тілесних ушкоджень у померлого громадянина немає", - розповіли у ТЦК.

Тим часом за даними медиків, військовозобов'язаний помер від гострої серцевої недостатності.

"Також керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з'ясування усіх передумов та обставин. Слідчі дії тривають. Закликаємо мешканців утриматись від домислів, спекуляцій та маніпуляцій до їх завершення", - підсумували у дописі прес-служби обласного ТЦК та СП.

Публікація обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK)

Варто зазначити, що у коментарях під дописом велика кількість людей поставили схожі за змістом запитання: як людину з хворим серцем могли визнати на ВЛК придатною до проходження військової служби.

В обласному ТЦК на всі подібні звернення відповіли однаково: "Гостра серцева недостатність або кардіоміопатія розвивається зазвичай поступово, непомітно".

"У деяких хворих на початку захворювання ураження міокарду характеризується переважно гіпертрофією м'язових волокон. Поступово зростаюча гіпертрофія тривалий час може не проявлятися клінічно. Гіпертрофічну кардіоміопатію на більш ранніх стадіях розвитку можна виявити лише при спеціальному обстеженні", - йдеться у відповіді ТЦК.

Уточнюється, що у пізній стадії гіпертрофічної кардіоміопатії "виникають клінічні прояви тяжкого ураження міокарду: прогресуюча серцева недостатність з вираженим застоєм у малому та великому колі кровообігу, значне збільшення розмірів серця за рахунок розширення всіх камер, різні види аритмії та порушень внутрішньосерцевої провідності".

"Коли є біль у грудях або задишка, громадяни мають звернутися за медичною допомогою. При ретельному опитуванні вдається виявити роль деяких факторів розвитку кардіоміопатії (наприклад: тривале зловживання алкоголем). Під час проходження ВЛК виявити кардіоміопатію можливо, якщо раніше громадянин звертався за медичною допомогою, чого померлий не робив", - підсумували у ТЦК.

Відповідь ТЦК на запитання одного з користувачів (скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK)