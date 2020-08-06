Одному из судей ВАКС начали поступать угрозы, ему предоставили охрану

Фото: Высший антикоррупционный суд (РБК-Украина)

ВАКС жалуется на угрозы судьям после публикаций в СМИ

Одному из судей Высшего антикоррупционного суда предоставили охрану из-за того, что ему стали поступать угрозы. По фактам угроз проводится проверка.

Об этом говорится в заявлении на сайте ВАКС.

В суде отмечают, что несмотря на открытость ВАКС, в медиапространстве продолжаются призывы к принятию "быстрых и строгих" приговоров, или наоборот - обвинения в "репрессивных функций суда". Также жалуются на то, что СМИ персонально обсуждают судей и якобы выражают пренебрежительное отношение, что "разжигает ненависть к профессии и трансформируется в акты агрессии".

"Сейчас один из судей ВАКС из-за угроз ему и его семье обеспечен личной круглосуточной охраной, еще по двум фактам угроз судьям проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком только спустя почти год с начала своей работы; к лишению свободы приговорили депутата Киевского областного совета.

По версии следствия, он за 5 тысяч долларов обещал бизнесмену защиту от правоохранительных органов. Его признали виновным и приговорили к пяти годам тюремного заключения с конфискацией автомобиля.