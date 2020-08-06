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Одному з суддів ВАКС почали надходити погрози, йому надали охорону

Київ, Четвер 06 серпня 2020 16:33
Одному з суддів ВАКС почали надходити погрози, йому надали охорону
Фото: Вищий антикорупційний суд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

ВАКС скаржиться на погрози суддям після публікацій у ЗМІ

Одному з суддів Вищого антикорупційного суду надали охорону через те, що йому стали надходити погрози. За фактами погроз проводиться перевірка.

Про це йдеться в заяві на сайті ВАКС.

У суді зазначають, що незважаючи на відкритість ВАКС, в медіапросторі тривають заклики до прийняття "швидких і суворих" вироків, або навпаки - звинувачення в "репресивних функціях суду". Також скаржаться на те, що ЗМІ персонально обговорюють суддів і нібито висловлюють зневажливе ставлення, що "розпалює ненависть до професії і трансформується в акти агресії".

"Зараз один із суддів ВАКС через погрози йому і його родині забезпечений особистою цілодобовою охороною, ще за двома фактами погроз суддям проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС виніс перший вирок з ув'язненням тільки через майже рік з початку своєї роботи; до позбавлення волі засудили депутата Київської обласної ради.

За версією слідства, він за 5 тисяч доларів обіцяв бізнесмену захист від правоохоронних органів. Його визнали винним і засудили до п'яти років тюремного ув'язнення з конфіскацією автомобіля.

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