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Одному из руководителей прокуратуры Кировоградской обл. сообщили о подозрении

Новости » Общество     19.02.2020 - 16:59
Одному из руководителей прокуратуры Кировоградской обл. сообщили о подозрении
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокурор поручил следователю в Одессе провести незаконное задержание

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении начальнику одного из отделов местной прокуратуры Кировоградской области, его обвиняют в заведомо незаконном задержании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что начальник отдела прокуратуры поручил следователю полиции Одессы задержать лицо в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. После задержания, человека поместили в место временно содержания.

"При рассмотрении ходатайства прокурора о применении меры пресечения, следственным судьей указанные действия признаны незаконными и необоснованными", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт". Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб почти на 2,5 млн гривен.

Также сообщалось, что двоих сотрудников полиции Одесской области взяли под стражу за пытки по отношению к человеку. Полицейским грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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