Одному з керівників прокуратури Кіровоградської обл. повідомили про підозру

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокурор доручив слідчому в Одесі провести незаконне затримання

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру начальника одного з відділів місцевої прокуратури Кіровоградської області, його звинувачують у завідомо незаконному затриманні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що начальник відділу прокуратури доручив слідчому поліції Одеси затримати особу в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Після затримання людини помістили в місце тимчасово змісту.

"При розгляді клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчим суддею зазначені дії визнані незаконними і необґрунтованими", - повідомили в ДБР.

У разі доведення провини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років або обмеження волі на строк до 3 років.

Раніше РБК-Україна писало, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозрі начальнику державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт". Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків майже на 2,5 млн гривень.

Також повідомлялося, що двох співробітників поліції Одеської області взяли під варту за тортури по відношенню до людини. Поліцейським загрожує від 5 до 10 років в'язниці.