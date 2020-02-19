ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Одному з керівників прокуратури Кіровоградської обл. повідомили про підозру

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 16:59
Одному з керівників прокуратури Кіровоградської обл. повідомили про підозру
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокурор доручив слідчому в Одесі провести незаконне затримання

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру начальника одного з відділів місцевої прокуратури Кіровоградської області, його звинувачують у завідомо незаконному затриманні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що начальник відділу прокуратури доручив слідчому поліції Одеси затримати особу в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Після затримання людини помістили в місце тимчасово змісту.

"При розгляді клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчим суддею зазначені дії визнані незаконними і необґрунтованими", - повідомили в ДБР.

У разі доведення провини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років або обмеження волі на строк до 3 років.

Раніше РБК-Україна писало, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозрі начальнику державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт". Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків майже на 2,5 млн гривень.

Також повідомлялося, що двох співробітників поліції Одеської області взяли під варту за тортури по відношенню до людини. Поліцейським загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

ДБР повідомило нові підозри у справі про розкрадання в банку "Михайлівський" Екс-бійцю "Омеги" повідомили про підозру у вбивстві на Майдані
Новини України подозрениепрокурорДБРКропивницька область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся