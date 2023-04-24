На одном уровне. Посол Китая заверил, что связи Пекина с Европой "неограниченны", как и с РФ

Связи Китая с Европой "неограниченны" так, как и его сотрудничество с Россией. В Пекине утверждают, что нет "верхнего предела" в этом вопросе.

Об этом заявил посол Китая в ЕС Фу Цун, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заявление китайского посла было опубликовано через несколько дней после высказывания еще одного китайского дипломата, подвергшего сомнению суверенитет бывших советских государств.

Он подчеркнул, что сотрудничество Европы и Китая находится на том же уровне, что и с Россией.

"Европейская сторона должна правильно понимать ссылку на "нет верхнего предела". Дружба и сотрудничество между странами бесконечны и не должны быть искусственно ограничены. Российско-китайское сотрудничество является "неограниченным", то же касается Китая и Европы", - сказал Фу Цун.

Дипломат призвал не использовать китайско-российские отношения, чтобы посеять раздор между Китаем и Европой, отвергнув разговоры о том, что Пекин предварительно знал о российском вторжении в Украину или поставлял оружие РФ.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе подверг сомнению суверенитет бывших советских республик, заявив, что они якобы не имеют статуса в международном праве.

Как сообщалось, посол Китая в ЕС Фу Цун назвал "безграничную дружбу" Китая с Россией "риторическим приемом".

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