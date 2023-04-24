ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На одном уровне. Посол Китая заверил, что связи Пекина с Европой "неограниченны", как и с РФ

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 24 апреля 2023 10:21
На одном уровне. Посол Китая заверил, что связи Пекина с Европой "неограниченны", как и с РФ Фото: посол Китая в ЕС Фу Цун (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Связи Китая с Европой "неограниченны" так, как и его сотрудничество с Россией. В Пекине утверждают, что нет "верхнего предела" в этом вопросе.

Об этом заявил посол Китая в ЕС Фу Цун, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заявление китайского посла было опубликовано через несколько дней после высказывания еще одного китайского дипломата, подвергшего сомнению суверенитет бывших советских государств.

Он подчеркнул, что сотрудничество Европы и Китая находится на том же уровне, что и с Россией.

"Европейская сторона должна правильно понимать ссылку на "нет верхнего предела". Дружба и сотрудничество между странами бесконечны и не должны быть искусственно ограничены. Российско-китайское сотрудничество является "неограниченным", то же касается Китая и Европы", - сказал Фу Цун.

Дипломат призвал не использовать китайско-российские отношения, чтобы посеять раздор между Китаем и Европой, отвергнув разговоры о том, что Пекин предварительно знал о российском вторжении в Украину или поставлял оружие РФ.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе подверг сомнению суверенитет бывших советских республик, заявив, что они якобы не имеют статуса в международном праве.

Как сообщалось, посол Китая в ЕС Фу Цун назвал "безграничную дружбу" Китая с Россией "риторическим приемом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Российская Федерация Евросоюз
NEWS
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году