На одному з ринків Києва стався вибух: є загиблі (фото)

На ринку "Юність" у Деснянському районі Києва стався вибух 3 квітня. Загинули дві людини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
"Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху загинули двоє людей. Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.
Кадри з місця вибуху на ринку в Києві 3 квітня (t.me/gunpKyiv)
Пізніше, як уточнили в КМДА, вибух стався на ринку "Юність" у Деснянському районі. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.
У Києві не вперше стаються вибухи. Зокрема, вибухи гримлять на ринку Києва не вперше.
Наприклад, раніше в Дніпровському районі Києва 22 листопада в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Унаслідок вибуху чоловік загинув на місці.
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