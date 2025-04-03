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На одному з ринків Києва стався вибух: є загиблі (фото)

Фото: на одному з ринків Києва стався вибух 3 квітня, є загиблі (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

На ринку "Юність" у Деснянському районі Києва стався вибух 3 квітня. Загинули дві людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху загинули двоє людей. Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.
 

 

Кадри з місця вибуху на ринку в Києві 3 квітня (t.me/gunpKyiv)

Пізніше, як уточнили в КМДА, вибух стався на ринку "Юність" у Деснянському районі. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.

 

 

Вибухи в Києві

У Києві не вперше стаються вибухи. Зокрема, вибухи гримлять на ринку Києва не вперше.

Наприклад, раніше в Дніпровському районі Києва 22 листопада в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Унаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

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