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На одном из рынков Киева произошел взрыв: есть погибшие (фото)

Фото: на одном из рынков Киева произошел взрыв 3 апреля, есть погибшие (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

На рынке в Деснянском районе Киева произошел взрыв 3 апреля. Погибли два человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Информация о взрыве поступила сегодня в Деснянское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики", - говорится в сообщении.

В результате взрыва погибли два человека. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы.

 

Кадры с места взрыва на рынке в Киеве 3 апреля (t.me/gunpKyiv)

 

 

 

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