На одному з реакторів ЗАЕС стався витік води, - МАГАТЕ
На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) виявили витік води з імпульсної лінії. Наразі ведуться ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.
МАГАТЕ повідомило, що у вівторок, 29 жовтня отримало інформацію про витік води в системі теплоносія одного з реакторів на Запорізькій АЕС.
Після оцінки ситуації експерти розпочали ремонтні роботи. Зараз проводиться радіографічна перевірка зварних швів, щоб упевнитися в їхній надійності.
"Агентство продовжить уважно стежити за цією проблемою. Хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки", - заявив генеральний директор Рафаель Гроссі.
Ситуація на ЗАЕС
ЗАЕС, що розташована неподалік Енергодара в Запорізькій області України, є найбільшим об'єктом атомної енергетики на європейському континенті. Після початку повномасштабної російської агресії у 2022 році станція опинилася під контролем російських терористів, що суттєво збільшило загрози для її безпеки і стабільності роботи.
Російські військові використовують територію ЗАЕС як місце дислокації, що підвищує ризик радіаційних аварій. Обстріли в районі станції можуть пошкодити її критичні об'єкти, що загрожує виникненням аварійних ситуацій.
Нещодавно, у жовтні цього року, вдруге за місяць, ЗАЕС втратила доступ до єдиної резервної лінії електропередач напругою 330 кВ, що критично необхідна для її надійного функціонування.
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