Під час нічної атаки у Київській області працювали сили протиповітряної оборони (ППО). В одному з районів внаслідок падіння уламків дрона були пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка.
За словами Кравченка, внаслідок атаки постраждалих серед населення немає. Також не зафіксовано влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.
"В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 2 приватних будинки. Пошкодження незначні - вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі", - додав він.
Фото: в одному з районів Київської області впали уламки дронів, є пошкодження (t.me/kyivregionpolice)
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків атаки.
Цієї ночі російські терористи атакували України:
До відбиття атаки були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 31 дрона. Ще 14 були локаційно втрачені й три - полетіли у напрямку Білорусі.
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