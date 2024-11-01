За словами Кравченка, внаслідок атаки постраждалих серед населення немає. Також не зафіксовано влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

"В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 2 приватних будинки. Пошкодження незначні - вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі", - додав він.

Фото: в одному з районів Київської області впали уламки дронів, є пошкодження (t.me/kyivregionpolice)

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків атаки.

Обстріл України 1 листопада

Цієї ночі російські терористи атакували України:

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Херсонської області;

48-ма безпілотними літальними апаратами Shahed й безпілотниками невстановленого типу.

До відбиття атаки були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 31 дрона. Ще 14 були локаційно втрачені й три - полетіли у напрямку Білорусі.