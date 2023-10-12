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В одному з районів Києва сьогодні включали сирени: причина

Фото: в одному з районів Києва сьогодні включали сирени 12 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві звучали сирени у четвер, 12 жовтня. Їх включали у Печерському районі столиці з метою перевірки системи оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Сьогодні у столиці провели тестування працездатності системи оповіщення Печерського району, що супроводжувалось звуками сирен", - йдеться в повідомленні.

Киян просять зберігати спокій, бо лунала навчальна сирена. Слідкувати за сповіщеннями можна на офіційному Telegram-каналі КМДА та в застосунку Київ Цифровий.

Зазначимо, що перевірку сирен у Києві проводять постійно. Причому часом не в одному, а відразу в декількох районах одночасно.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року КМДА анонсувала перевірку системи оповіщення. Однак її так і не затвердили.

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Київ