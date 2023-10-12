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В одном из районов Киева сегодня включали сирены: причина

Фото: одном из районов Киева сегодня включали сирены 12 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве звучали сирены у четверг, 12 октября. Их включали в Печерском районе столицы в целях проверки системы оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Сегодня в столице провели тестирование работоспособности системы оповещения Печерского района, что сопровождалось звуками сирен", - говорится в сообщении.

Киевлян просят сохранять спокойствие, потому что звучала обучающая сирена. Следить за уведомлениями можно на официальном Telegram-канале КГГА и в приложении Киев Цифровой.

Отметим, что проверку сирен в Киеве проводят постоянно. Причем, порой не в одном, а сразу в нескольких районах одновременно.

Напомним, за несколько месяцев до масштабного вторжения РФ в Украину,  в конце 2021 года, КГГА анонсировала проверку системы оповещения. Однако ее так и не утвердили.

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Киев