В одному з районів Києва горіло будівництво (фото)

"Сьогодні вдень у Дарницькому районі сталося займання допоміжної споруди на території будівництва. Під час гасіння винесено газовий балон", - повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, пожежу на площі 30 кв.м вдалось ліквідувати менш ніж за годину.

"Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи", - додали в службі.

Пожежі у столиці

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Також нещодавно у центрі Києві спалахнула пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. ДСНС повідомила, що на Подолі горіло кафе. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, надвечір 12 листопада у Дарницькому районі Києва загорівся склад з будматеріалами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.