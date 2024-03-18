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На одному з пунктів пропуску між Україною та Словаччиною на 3 дні запровадять обмеження руху

Ілюстративне фото: на одному з пунктів пропуску між Україною та Словаччиною запровадять обмеження руху (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В період з 19 по 21 березня через КПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород", що на українсько-словацькому кордоні, буде частково обмежено рух.

Про це заявила прес-секретар митниці в Міхаловце Яна Німріхтерова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.

За її словами, це пов'язано з проведенням регулярного обслуговування та перевірки дорожніх вагових пристроїв.

Обмеження стосуються в першу чергу вантажних перевезень і діятимуть з 8:00 до 18:00 за середньоєвропейським часом. В цей період рух автомобілів буде перекрито в одній смузі.

Водіїв просять бути більш уважними та дотримуватись тимчасових дорожніх знаків та вказівок чергових митниці та поліції. А також заздалегідь планувати маршрут та альтернативні пункти пропуску.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринів";
  • "Рава-Руська";
  • "Шегині";
  • "Краківець".

5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня, а 10 березня тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець".

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