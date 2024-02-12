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В одному з міст Харківської області планують відключати тепло та воду за борги

Фото: в одному з міст Харківської області планують відключати тепло та воду за борги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У місті Первомайському Харківської області у місцевих мешканців хочуть відключати тепло- та водопостачання у мешканців, які не сплатять борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Первомайського Миколу Бакшеєва в Telegram.

Він зазначив, що підприємство "Тепломережі", яке постачає у місто тепло та воду, не може своєчасно розраховуватися за енергоресурси через те, що деякі споживачі систематично не оплачують послуги. Тому існує ризик припинення постачання електрики для підприємства - це призведе до повної зупинки надання послуг усім споживачам.

"У лютому через систематичну несплату абонентами за отримані послуги планується відключення від водопостачання 17 квартир", - написав Бакшеєв.

Він уточнив, що споживачів попередять заздалегідь, а у разі відмови від погашення боргів протягом 30 днів водопостачання припинять. Його відновлять лише після погашення боргу та оплати робіт з відключення та підключення до водопостачання.

Аналогічну роботу проведуть і стосовно тих, хто має борги за теплопостачання. Наразі визначають під'їзди будинків, мешканці яких не платять за тепло.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг, який запроваджували у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Зміни передбачають, що українців знову зможуть відключати від світла, води та тепла у разі заборгованості.

Більш детально про рішення уряду можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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