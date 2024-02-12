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В одном из городов Харьковской области планируют отключать тепло и воду за долги

Фото: в одном из городов Харьковской области планируют отключать тепло и воду за долги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В городе Первомайском Харьковской области у местных жителей хотят отключать тепло- и водоснабжение у жителей, которые не погасят долги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Первомайского Николая Бакшеева в Telegram.

Он отметил, что предприятие "Теплосети", которое поставляет в город тепло и воду, не может своевременно рассчитываться за энергоресурсы из-за того, что некоторые потребители систематически не оплачивают услуги. Поэтому существует риск прекращения поставок электричества для предприятия - это приведет к полной остановке предоставления услуг всем потребителям. 

"В феврале из-за систематической неуплаты абонентами за полученные услуги планируется отключение от водоснабжения 17 квартир", - написал Бакшеев. 

Он уточнил, что потребителей предупредят заранее, а в случае отказа от погашения долгов в течение 30 дней, водоснабжение прекратят. Его возобновят только после погашения долга и оплаты работ по отключению и подключению к водоснабжению.

Аналогичную работу проведут и по отношению к тем, у кого есть долги за теплоснабжение. Сейчас определяют подъезды домов, жители которых не платят за тепло. 

Что предшествовало

Напомним, недавно Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, который вводили в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением России.

Изменение предусматривают, что украинцев снова смогут отключать от света, воды и тепла в случае задолженности. 

Более детально о решении правительства можете узнать в материале РБК-Украина

 

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