В одном из городов Харьковской области планируют отключать тепло и воду за долги

Он отметил, что предприятие "Теплосети", которое поставляет в город тепло и воду, не может своевременно рассчитываться за энергоресурсы из-за того, что некоторые потребители систематически не оплачивают услуги. Поэтому существует риск прекращения поставок электричества для предприятия - это приведет к полной остановке предоставления услуг всем потребителям.

"В феврале из-за систематической неуплаты абонентами за полученные услуги планируется отключение от водоснабжения 17 квартир", - написал Бакшеев.

Он уточнил, что потребителей предупредят заранее, а в случае отказа от погашения долгов в течение 30 дней, водоснабжение прекратят. Его возобновят только после погашения долга и оплаты работ по отключению и подключению к водоснабжению.

Аналогичную работу проведут и по отношению к тем, у кого есть долги за теплоснабжение. Сейчас определяют подъезды домов, жители которых не платят за тепло.

Что предшествовало

Напомним, недавно Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, который вводили в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением России.

Изменение предусматривают, что украинцев снова смогут отключать от света, воды и тепла в случае задолженности.

Более детально о решении правительства можете узнать в материале РБК-Украина.