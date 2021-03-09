UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Одному из лидеров белорусской оппозиции продлили арест до 8 мая

Автор: Андрей Козловский

Одному из главных белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Таким образом, она будет находиться в СИЗО на Володарского до 8 мая.

Об этом сообщает Tut.by.

Как сообщается, 6 января следствие продлило Марии Колесниковой меру заключения в виде содержания под стражей на два месяца. Сегодня, 9 марта, Колесникову в СИЗО посетил адвокат и стало известно, что Марии вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей до 8 мая.

Аналогичное решение принято в отношении еще одного члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака. Он пробудет в СИЗО до 9 мая.

Предыдущий срок содержания под стражей истек у Колесниковой 8 марта.

Напомним, Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Это уголовное дело было открыто в отношении членов координационного совета оппозиции.

Также РБК-Украина писало, что Колесниковой грозит тюремный срок от двух до пяти лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусь
Читайте также
В Минске отреагировали на непризнание сына Лукашенко главой олимпийского комитета
Власти Беларуси заявили о возможной дестабилизации в стране на конец марта
Прогноз погоды