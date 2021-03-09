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Одному из лидеров белорусской оппозиции продлили арест до 8 мая

Новина українською → Минск, Вторник 09 марта 2021 20:19
Одному из лидеров белорусской оппозиции продлили арест до 8 мая Фото: Мария Колесникова (news tut by)
Автор: Андрей Козловский

Одному из главных белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Таким образом, она будет находиться в СИЗО на Володарского до 8 мая.

Об этом сообщает Tut.by.

Как сообщается, 6 января следствие продлило Марии Колесниковой меру заключения в виде содержания под стражей на два месяца. Сегодня, 9 марта, Колесникову в СИЗО посетил адвокат и стало известно, что Марии вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей до 8 мая.

Аналогичное решение принято в отношении еще одного члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака. Он пробудет в СИЗО до 9 мая.

Предыдущий срок содержания под стражей истек у Колесниковой 8 марта.

Напомним, Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Это уголовное дело было открыто в отношении членов координационного совета оппозиции.

Также РБК-Украина писало, что Колесниковой грозит тюремный срок от двух до пяти лет.

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