Одному из лидеров белорусской оппозиции продлили арест до 8 мая

Одному из главных белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Таким образом, она будет находиться в СИЗО на Володарского до 8 мая.

Как сообщается, 6 января следствие продлило Марии Колесниковой меру заключения в виде содержания под стражей на два месяца. Сегодня, 9 марта, Колесникову в СИЗО посетил адвокат и стало известно, что Марии вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей до 8 мая.

Аналогичное решение принято в отношении еще одного члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака. Он пробудет в СИЗО до 9 мая.

Предыдущий срок содержания под стражей истек у Колесниковой 8 марта.