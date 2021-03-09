Одному з лідерів білоруської опозиції продовжили арешт до 8 травня
Одного з головних білоруських опозиціонерів Марії Колесникової продовжили термін утримання під вартою ще на два місяці. Таким чином, вона буде перебувати в СІЗО на Володарського до 8 травня.
Про це повідомляє Tut.by.
Як повідомляється, 6 січня слідчі продовжили Марії Колесникової міру заключення у вигляді утримання під вартою на два місяці. Сьогодні, 9 березня, Колеснікову в СІЗО відвідав адвокат і стало відомо, що Марії вручили копію постанови про продовження строку тримання під вартою до 8 травня.
Аналогічне рішення прийнято щодо ще одного члена президії координаційної ради опозиції Максима Знака. Він пробуде в СІЗО до 9 травня.
Попередній термін утримання під вартою закінчився у Колесникової 8 березня.
Нагадаємо, Марія Колеснікова проходить підозрюваним у справі про захоплення влади. Цю кримінальну справу було відкрито стосовно членів координаційної ради опозиції.
Також РБК-Україна писало, що Колесникової загрожує тюремний строк від двох до п'яти років.