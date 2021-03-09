ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Одному з лідерів білоруської опозиції продовжили арешт до 8 травня

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 09 березня 2021 20:19
Одному з лідерів білоруської опозиції продовжили арешт до 8 травня Фото: Марія Колесникова (news tut by)
Автор: Андрій Козловський

Одного з головних білоруських опозиціонерів Марії Колесникової продовжили термін утримання під вартою ще на два місяці. Таким чином, вона буде перебувати в СІЗО на Володарського до 8 травня.

Про це повідомляє Tut.by.

Як повідомляється, 6 січня слідчі продовжили Марії Колесникової міру заключення у вигляді утримання під вартою на два місяці. Сьогодні, 9 березня, Колеснікову в СІЗО відвідав адвокат і стало відомо, що Марії вручили копію постанови про продовження строку тримання під вартою до 8 травня.

Аналогічне рішення прийнято щодо ще одного члена президії координаційної ради опозиції Максима Знака. Він пробуде в СІЗО до 9 травня.

Попередній термін утримання під вартою закінчився у Колесникової 8 березня.

Нагадаємо, Марія Колеснікова проходить підозрюваним у справі про захоплення влади. Цю кримінальну справу було відкрито стосовно членів координаційної ради опозиції.

Також РБК-Україна писало, що Колесникової загрожує тюремний строк від двох до п'яти років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Білорусь
NEWS
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади