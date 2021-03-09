Одному з лідерів білоруської опозиції продовжили арешт до 8 травня

Одного з головних білоруських опозиціонерів Марії Колесникової продовжили термін утримання під вартою ще на два місяці. Таким чином, вона буде перебувати в СІЗО на Володарського до 8 травня.

Як повідомляється, 6 січня слідчі продовжили Марії Колесникової міру заключення у вигляді утримання під вартою на два місяці. Сьогодні, 9 березня, Колеснікову в СІЗО відвідав адвокат і стало відомо, що Марії вручили копію постанови про продовження строку тримання під вартою до 8 травня.

Аналогічне рішення прийнято щодо ще одного члена президії координаційної ради опозиції Максима Знака. Він пробуде в СІЗО до 9 травня.

Попередній термін утримання під вартою закінчився у Колесникової 8 березня.