На одному з КПП з Угорщиною порожні вантажівки пропускатимуть по "єЧерзі": що відомо

З 2 грудня на одному з КПП з Угорщиною порожні вантажівки пропускатимуть по "єЧерзі". Йдеться про самоскиди і тентовані вантажівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укртрансбезпеку".
"2 грудня з 11:00 (за українським часом) порожні вантажні автомобілі в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорській ділянці кордону можуть перетнути кордон тільки за записом на сайті echerha.gov.ua або через застосунок єЧерга", - йдеться у повідомленні.
У "Укртрансбезпеці" констатують, що реєстрація в "єЧерзі" для перетину кордону через згаданий вище пункт стартує 1 грудня (неділя) о 12:00.
"Безпосередньо рух вантажівок за новим записом стартує 2 грудня (понеділок) об 11:00 (за українським часом). Зверніть увагу, що перетнути кордон зможуть тільки тільки самоскиди та тентовані вантажівки", - додали у відомстві.
Водіїв просять уважно слідкувати за орієнтовним часом перетину кордону, бо рух черги може сповільнюватись або прискорюватись значно.
Проєкт "Електронна черга перетину кордону" реалізує Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою завдяки проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.
Нагадаємо, буквально вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні важливо розвивати альтернативні логістичні маршрути. Кабмін планує затвердити відповідну стратегію. Зокрема, він нагадав, що з 2022 року відкрито два нових пункти пропуску з Румунією та за підтримки партнерів розпочато реконструкцію ключових пунктів пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.
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