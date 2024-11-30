Уряд планує затвердити стратегію щодо альтернативних логістичних маршрутів: що відомо
В Україні важливо розвивати альтернативні логістичні маршрути. Кабмін планує затвердити відповідну стратегію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час виступу на Міжнародному транспортному форумі.
"Вкрай важливо розвивати й альтернативні логістичні маршрути. Перш за все, це автомобільні дороги та залізничний транспорт. Найближчим часом плануємо затвердити стратегію, яка передбачає заходи щодо подальшого розвитку автомобільних та залізничних пунктів пропуску", - розповів він.
Шмигаль нагадав, що від початку повномасштабної війни відкрито два нових пункти пропуску з Румунією та за підтримки партнерів розпочали реконструкцію ключових пунктів пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.
"Уряд швидко розв’язав проблему черг із вантажівок на кордоні, запровадивши інноваційний інструмент - систему "єЧерга". На сьогодні завдяки цій системі кордон перетнули 1,5 млн транспортних засобів", - зазначив прем'єр.
Продовження "транспортного безвізу" з ЄС
Він підкреслив, що не менш важливим було продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС до червня 2025 року. За перші 18 місяців дії угоди імпорт в Україну зріс на 44%, а експорт - на 48%.
"Ці цифри показують, що лібералізація перевезень вигідна обом сторонам", - констатував глава уряду.
Робота морського коридору
Завдяки ЗСУ, за даними Шмигаля, вдалося забезпечити стабільну роботу Українського морського коридору, яким скористалися понад 2800 суден, перевізши більш ніж 75 млн тонн вантажів (зокрема 50 млн тонн сільгосппродукції) до понад 40 країн світу.
Нагадаємо, під час першого Міжнародного саміту з продовольчої безпеки стартувала ініціатива президента України Володимира Зеленського «Зерно з України» для підтримки країн, які страждають від голоду.
За даними президента, ініціатива "Зерно з України" врятувала від голоду близько 20 мільйонів людей. Програма успішно працює і буде розширюватися.
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