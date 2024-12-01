На одному з КПП з Угорщиною порожні вантажівки пропускатимуть по "єЧерзі": що відомо

З 2 грудня на одному з КПП з Угорщиною порожні вантажівки пропускатимуть по "єЧерзі". Йдеться про самоскиди і тентовані вантажівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укртрансбезпеку ".

"2 грудня з 11:00 (за українським часом) порожні вантажні автомобілі в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорській ділянці кордону можуть перетнути кордон тільки за записом на сайті echerha.gov.ua або через застосунок єЧерга", - йдеться у повідомленні.

У "Укртрансбезпеці" констатують, що реєстрація в "єЧерзі" для перетину кордону через згаданий вище пункт стартує 1 грудня (неділя) о 12:00.

"Безпосередньо рух вантажівок за новим записом стартує 2 грудня (понеділок) об 11:00 (за українським часом). Зверніть увагу, що перетнути кордон зможуть тільки тільки самоскиди та тентовані вантажівки", - додали у відомстві.

Водіїв просять уважно слідкувати за орієнтовним часом перетину кордону, бо рух черги може сповільнюватись або прискорюватись значно.