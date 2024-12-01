На одном из КПП с Венгрией пустые грузовики будут пропускать по "єЧерзі": что известно

Со 2 декабря на одном из КПП с Венгрией пустые грузовики будут пропускать по "єЧерзі". Речь идет про самосвалы и тентованные грузовики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укртрансбезопасность ".

"2 декабря с 11:00 (по украинскому времени) пустые грузовые автомобили в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерском участке границы могут пересечь границу только по записи на сайте echerha.gov.ua или через приложение єЧерга", - говорится в сообщении.

В "Укртрансбезопасности" констатируют, что регистрация в "єЧерзі" для пересечения границы через упомянутый выше пункт стартует 1 декабря (воскресенье) в 12:00.

"Непосредственно движение грузовиков по новой записи стартует 2 декабря (понедельник) в 11:00 (по украинскому времени). Обратите внимание, что пересечь границу смогут только только самосвалы и тентованные грузовики", - добавили в ведомстве.

Водителей просят внимательно следить за ориентировочным временем пересечения границы, потому что движение очереди может замедляться или ускоряться значительно.