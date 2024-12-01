На одном из КПП с Венгрией пустые грузовики будут пропускать по "єЧерзі": что известно
Со 2 декабря на одном из КПП с Венгрией пустые грузовики будут пропускать по "єЧерзі". Речь идет про самосвалы и тентованные грузовики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укртрансбезопасность".
"2 декабря с 11:00 (по украинскому времени) пустые грузовые автомобили в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерском участке границы могут пересечь границу только по записи на сайте echerha.gov.ua или через приложение єЧерга", - говорится в сообщении.
В "Укртрансбезопасности" констатируют, что регистрация в "єЧерзі" для пересечения границы через упомянутый выше пункт стартует 1 декабря (воскресенье) в 12:00.
"Непосредственно движение грузовиков по новой записи стартует 2 декабря (понедельник) в 11:00 (по украинскому времени). Обратите внимание, что пересечь границу смогут только только самосвалы и тентованные грузовики", - добавили в ведомстве.
Водителей просят внимательно следить за ориентировочным временем пересечения границы, потому что движение очереди может замедляться или ускоряться значительно.
єЧерга
Проект "Электронная очередь пересечения границы" реализует Министерство развития общин и территорий в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Укртрансбезопасностью, Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой благодаря проекту "Поддержка цифровой трансформации" при поддержке USAID и UK Dev. Партнер проекта - Фонд Восточная Европа.
Напомним, буквально вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине важно развивать альтернативные логистические маршруты. Кабмин планирует утвердить соответствующую стратегию. В частности, он напомнил, что с 2022 года открыто два новых пункта пропуска с Румынией и при поддержке партнеров начата реконструкцию ключевых пунктов пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией.
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