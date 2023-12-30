На одному з КПП на кордоні з Польщею були проблеми з проїздом

На кордоні з Польщею тимчасово перекривали рух транспорту зранку 30 грудня. Йдеться про пункт пропуску "Шегині".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

"Увага! У селі Шегині, на кордоні тимчасово перекритий рух. Проїзд не можливий", - йдеться у повідомленні.

Поліція не пояснила, що стало причиною перекриття проїзду. Патрульні закликають водіїв обирати інший пункт пропуску для виїзду за кордон.

Оновлено: патрульна поліція повідомила, що рух транспорту відновили.

Фото: на КПП "Шегині" перекрили проїзд (t.me/lvivpatrolpolice)

Блокада кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

З 4 грудня на українсько-польському кордоні запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України.

Наразі польський та український уряди намагаються вирішити проблему, поки тривають переговори.