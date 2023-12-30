На одном из КПП на границе с Польшей были проблемы с проездом
На границе с Польшей временно перекрывали движение транспорта утром 30 декабря. Речь идет о пункте пропуска "Шегини".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
"Внимание! В селе Шегини, на границе временно перекрыто движение. Проезд не возможен", - говорится в сообщении.
Полиция не объяснила, что явилось причиной перекрытия проезда. Патрульные призывают водителей выбирать другой пункт пропуска для выезда за границу.
Обновлено: патрульная полиция сообщила, что движение транспорта возобновили.
Фото: на КПП "Шегини" перекрыли проезд (t.me/lvivpatrolpolice)
Блокада границы
Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.
С 4 декабря на украинско-польской границе заработал пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины.
Польское и украинское правительства пытаются решить проблему, пока продолжаются переговоры.
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