На одному з КПП на кордоні з Польщею можуть бути затримки: у чому причина

Нагадаємо, що вже з 1 листопада Польща запроваджує обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників. Це стосується також українських перевізників.

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