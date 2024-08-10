На одному з КПП на кордоні з Польщею можуть бути затримки: у чому причину

Зазначається, що з понеділка, 12 серпня, Польща розпочинає ремонтні роботи. Стартують ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Це може призвести до затримок на кордоні.

"Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в'їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в'їзд в Україну", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники попереджають, що ремонт може тривати місяць - до 12 вересня 2024 року.

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - попереджають у ДПСУ.