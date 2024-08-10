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На одному з КПП на кордоні з Польщею можуть бути затримки: у чому причину

Фото: на КПП "Рава-Руська" можуть бути затримки (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею можуть бути затримки. Йдеться про пункт пропуску "Гребенне - Рава-Руська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.

Зазначається, що з понеділка, 12 серпня, Польща розпочинає ремонтні роботи. Стартують ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Це може призвести до затримок на кордоні.

"Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в'їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в'їзд в Україну", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники попереджають, що ремонт може тривати місяць - до 12 вересня 2024 року.

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - попереджають у ДПСУ.

 

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, що після тривалих протестів на кордоні Польщі та України ситуація стабілізувалася. Наразі пункти пропуску розблоковані.

Нещодавно українські прикордонники повідомляли про збільшення пасажиропотоку на польському кордоні. Причиною є розпал туристичного сезону.

Також прикордонники попереджали про затори на двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.

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