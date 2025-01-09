В одному із муніципалітетів Італії мер заборонив жителям хворіти

Мер Белькастро Антоніо Торчіа, видав указ, в якому заборонив місцевим жителям хворіти, особливо на серйозні захворювання, що потребують екстреної медичної допомоги. У розпорядженні також йдеться про заборону займатися активними видами діяльності, які можуть призвести до травм, і рекомендацію більше відпочивати.

Пізніше Торчіа пояснив, що цей указ був жартівливим способом привернути увагу до проблем місцевої медичної інфраструктури. Так, у селі проживає близько 1200 осіб, і близько половини з них – люди старше 65 років, для яких регулярна медична допомога є необхідною. У Белькастро є лише один медичний центр, але він не працює у вихідні та свята, а лікарі не виїжджають на виклики в неробочі години.

Найближча лікарня невідкладної допомоги знаходиться за 45 км у місті Катандзаро. Торчіа вважає, що цей указ – це крик про допомогу, і він сподівається, що він приверне увагу Міністерства охорони здоров'я Італії. Указ діятиме до того часу, поки місцева лікарня не почне працювати на постійній основі.

Калабрія є одним із найбідніших регіонів Італії, і з 2009 року тут закрили 18 лікарень. У 2022 році було оголошено, що протягом трьох років до Калабрії надішлють 497 лікарів для забезпечення кадрів медичних закладів регіону.