В одном из муниципалитетов Италии мэр запретил жителям болеть

Мэр итальянского муниципалитета Белькастро, что находится в регионе Калабрия, издал указ, запрещающий жителям болеть на фоне проблем с доступом к местной медицинской помощи. Позже он объяснил, что означает его заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание United Press International.
Мэр Белькастро Антонио Торчиа, издал указ, в котором запретил местным жителям болеть, особенно серьезными заболеваниями, требующими экстренной медицинской помощи. В распоряжении также говорится о запрете заниматься активными видами деятельности, которые могут привести к травмам, и рекомендации больше отдыхать.
Позже Торчиа объяснил, что этот указ был шуточным способом привлечь внимание к проблемам местной медицинской инфраструктуры. Так, в деревне проживает около 1200 человек, и около половины из них - люди старше 65 лет, для которых регулярная медицинская помощь является необходимой. В Белькастро есть только один медицинский центр, но он не работает в выходные и праздники, а врачи не выезжают на вызовы в нерабочие часы.
Ближайшая больница неотложной помощи находится в 45 км в городе Катандзаро. Торчиа считает, что этот указ - это крик о помощи, и он надеется, что он привлечет внимание Министерства здравоохранения Италии. Указ будет действовать до тех пор, пока местная больница не начнет работать на постоянной основе.
Калабрия является одним из беднейших регионов Италии, и с 2009 года здесь закрыли 18 больниц. В 2022 году было объявлено, что в течение трех лет в Калабрию пришлют 497 врачей для обеспечения кадров медицинских учреждений региона.
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